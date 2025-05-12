Армения получит вторую партию индийских ЗРК Akash в июле

Индия готовится отправить вторую партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Akash в Армению в июле этого года.
Как передает Report, об этом сообщил Indian Aerospace Defence News.
Отмечается, что данная поставка является частью крупного контракта между двумя странами.
Первая батарея этих комплексов уже отправлена в Армению.
По данным издания New Indian Express, в 2022 году Армения и Индия заключили соглашение о приобретении 15 ракетных систем Akash общей стоимостью около $710 млн.
ЗРК Akash, разработанный Организацией оборонных исследований и разработок Индии, представляет собой высокоэффективную систему класса "земля-воздух". Комплекс способен поражать различные воздушные цели, включая истребители, крылатые ракеты, беспилотники и другие летательные аппараты на дистанции до 25 километров.
Каждая батарея комплекса состоит из пассивного 3D-радара с электронным сканированием и четырех пусковых установок, несущих по три ракеты каждая. Все элементы системы интегрированы между собой, обеспечивая эффективное обнаружение и поражение целей.