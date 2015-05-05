В этом учебном году Армению покинуло 5 838 школьников 

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В 2014/2015 учебном году Армению покинуло 5 838 школьников. Как сообщает Report, информацию об этом распространил армянский сайт news.am.

Согласно информации, по данным за январь-март отрицательное сальдо в миграции граждан Армении составило 27,1 тыс. человек. По состоянию на 1 апреля численность постоянного населения сократилась в годовом исчислении на 5,6 тыс. человек.

После переписи 2011 года выявлено, что за десятилетие (2001-2011 годы) численность постоянного населения Армении сократилась на 194,5 тыс. человек. То есть в среднем почти 20 тыс. человек в год.

По информации, прописка по адресу не означает автоматического включения в контингент постоянного населения, и гражданин может отсутствовать в стране 365 дней.