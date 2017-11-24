Армению могут включить в черный список офшоров ЕС

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия рассматривает вопрос о включении Армении в черный список офшоров из-за недостаточной прозрачности системы налогообложения в стране и наличии сверхльготных налоговых режимов, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

"В черный список могут попасть 36 государств, среди них - Армения, Панама, Сербия и Тунис", - пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект документа.

Рекомендации по чёрному списку Еврокомиссия намерена представить министрам финансов стран-участниц ЕС 5 декабря.

В настоящее время неизвестно, какие меры будут приняты в отношении стран, фигурирующих в списке.