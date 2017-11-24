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    Армению могут включить в черный список офшоров ЕС

    Bloomberg: В черный список могут попасть 36 государств

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия рассматривает вопрос о включении Армении в черный список офшоров из-за недостаточной прозрачности системы налогообложения в стране и наличии сверхльготных налоговых режимов, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

    "В черный список могут попасть 36 государств, среди них - Армения, Панама, Сербия и Тунис", - пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект документа.

    Рекомендации по чёрному списку Еврокомиссия намерена представить министрам финансов стран-участниц ЕС 5 декабря.

    В настоящее время неизвестно, какие меры будут приняты в отношении стран, фигурирующих в списке.

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