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Армения заявила о готовности установить дипотношения с Турцией

Армения заявила о готовности установить дипотношения с Турцией Армения считает, что пора установить дипотношения с Турцией.
В регионе
27 июня 2024 г. 12:46
Армения заявила о готовности установить дипотношения с Турцией

Армения считает, что пора установить дипотношения с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Таллине на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Армянская сторона также готова открыть совместную границу для граждан третьих стран и лиц с диппаспортами.

"У нас есть договоренности с Турцией о постепенном регулировании отношений, открытии границ для граждан третьих стран, а также для тех, кто имеет дипломатические паспорта. Я думаю, что пришло время реализовать их на земле", - сказал он.

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Версия на английском языке Armenia ready to establish diplomatic ties with Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Türkiyə ilə diplomatik əlaqələr qurmağa hazırdır

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