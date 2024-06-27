Армения заявила о готовности установить дипотношения с Турцией

Армения считает, что пора установить дипотношения с Турцией.

Армения считает, что пора установить дипотношения с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Таллине на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Армянская сторона также готова открыть совместную границу для граждан третьих стран и лиц с диппаспортами.

"У нас есть договоренности с Турцией о постепенном регулировании отношений, открытии границ для граждан третьих стран, а также для тех, кто имеет дипломатические паспорта. Я думаю, что пришло время реализовать их на земле", - сказал он.