Армения заявила о готовности открыть транспортные коммуникации для всех соседей

Армения готова немедленно открыть коммуникации для Азербайджана, Турции, а также для остальных соседей и партнеров.

Армения готова немедленно открыть коммуникации для Азербайджана, Турции, а также для остальных соседей и партнеров.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

"Проект правительства Армении "Перекресток мира" нацелен на открытие транспортных маршрутов и создание возможностей для прокладки трубопроводов и кабелей, что является ключевым фактором для достижения мира. Мы готовы открыть наши маршруты как для Азербайджана, так и для Турции, а также для остальных соседей и партнеров. Это случится при уважении принципа суверенности юрисдикции сторон, их территориальной целостности. Армения готова гарантировать безопасность грузов, транспортных средств и людей на своей территории", - сказал Пашинян.