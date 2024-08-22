Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям

Соединенные Штаты изучают возможность предоставления Армении по ее запросу доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного "Соглашением 123".

Соединенные Штаты изучают возможность предоставления Армении по ее запросу доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного "Соглашением 123".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в госдепартаменте США.

Документ получил свое название по номеру статьи 123 американского закона об атомной энергии. Она оговаривает возможность сотрудничества с "нациями, группами наций или региональными оборонными организациями" только на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждается президентом и ратифицируется парламентом Соединенных Штатов.

"США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123". В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии", - говорится в комментарии.

Отмечается, что если Армения присоединится к соглашению, то это может открыть путь к проектированию и строительству в Армении новой АЭС по американской технологии, которая заменит атомную электростанцию, построенную в советское время.

В ноябре 2023 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что перед Арменией стоит задача строительства нового энергоблока АЭС, Ереван ведет переговоры с Россией, США, Южной Кореей, чтобы оценить, какие предложения будут выгодны с коммерческой точки зрения и с точки зрения эффективности.