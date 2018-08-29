Армения запретила ввоз мясной продукции из России

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Армения ввела временный запрет на импорт свинины из нескольких регионов России, чтобы не допустить проникновения на свою территорию африканской чумы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении.

С 28 августа, кроме свинины, приостановлен ввоз живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, готовой продукции, содержащей свинину, рогокопытного, кожевенного и кишечного сырья, пищевых добавок и трофеев.

Также запрет касается мяса птицы, яиц, пуха, перьев и кормов. Это решение связано с опасностью распространения птичьего гриппа.

Ведомство отмечает, что учитывало данные Всемирной организации по охране здоровья животных. По информации службы, в неназванных российских регионах были зафиксированы вспышки этих заболеваний.

Армения импортирует свинину в главным образом из Бразилии, а курицу — из США, России и Украины, отчасти и из Бразилии.