Армения занимает второе место в Европе по показателю случаев кори на 1 млн населения

В Армении с июля 2022 года по июнь 2023 года зарегистрировано 285 случаев кори, или 102.59 случаев на 1 миллион населения.

В Армении с июля 2022 года по июнь 2023 года зарегистрировано 285 случаев кори, или 102.59 случаев на 1 миллион населения.

Как передает Report, об этом говорится в бюллетене ВОЗ по Европейскому региону.

По показателю на 1 миллион населения Армения занимает 2-ое место в списке стран европейского региона. На первом месте по этому показателю находится Кыргызстан - 150.40. Далее следуют Казахстан (97.93) и Таджикистан (65.56).

Всего за 12-месячный период случаи кори были зарегистрированы в 36 странах (68%).