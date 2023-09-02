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Армения занимает второе место в Европе по показателю случаев кори на 1 млн населения

Армения занимает второе место в Европе по показателю случаев кори на 1 млн населения В Армении с июля 2022 года по июнь 2023 года зарегистрировано 285 случаев кори, или 102.59 случаев на 1 миллион населения.
В регионе
2 сентября 2023 г. 01:47
Армения занимает второе место в Европе по показателю случаев кори на 1 млн населения

В Армении с июля 2022 года по июнь 2023 года зарегистрировано 285 случаев кори, или 102.59 случаев на 1 миллион населения.

Как передает Report, об этом говорится в бюллетене ВОЗ по Европейскому региону.

По показателю на 1 миллион населения Армения занимает 2-ое место в списке стран европейского региона. На первом месте по этому показателю находится Кыргызстан - 150.40. Далее следуют Казахстан (97.93) и Таджикистан (65.56).

Всего за 12-месячный период случаи кори были зарегистрированы в 36 странах (68%).

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