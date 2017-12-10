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    Армения занимает 4 место в рейтинге самых низких зарплат в Европе

    Армении этот показатель равен 251 евро

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аналитический центр Texty.org.ua изучил, сколько остается у работающего человека в той или иной европейской стране после выплаты налогов.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, в Армении этот показатель равен 251 евро.

    В Украине средний заработок после налогообложения составляет 190 евро. Немногим лучше в Молдавии (216 евро). Самая высокая зарплата в Швейцарии (4421 евро), Исландии (3440 евро) и Норвегии (3405 евро).

    Россия по показателю средней зарплаты (474 евро) обгоняет 10 европейских стран. Помимо Украины, Молдавии РФ опережает Армению, Грузию, Белоруссию, Казахстан, Албанию, Македонию и Сербию

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