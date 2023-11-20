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Армения закупила у Индии 155 колесных самоходных гаубиц MArG

Армения закупила у Индии 155 колесных самоходных гаубиц MArG Индийский производитель артиллерийских систем Bharat Forge подтвердил, что недавно продемонстрированные ею бронированные самоходные гаубицы MArG 155 предназначены для Армении.
В регионе
20 ноября 2023 г. 12:23
Армения закупила у Индии 155 колесных самоходных гаубиц MArG

Индийский производитель артиллерийских систем Bharat Forge подтвердил, что недавно продемонстрированные ею бронированные самоходные гаубицы MArG 155 предназначены для Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщает индийский портал IDRW (Indian Defense Research Wing).

"Сделка с Арменией основана на стратегическом сотрудничестве между двумя странами, в результате которого Индия стала ключевым поставщиком оборонительного вооружения для Армении. В 2020 году Армения закупила у Индии 4 единицы мобильных радаров "Свати", а в сентябре 2022 года был подписан контракт на сумму 245 млн долларов на закупку систем залпового огня "Пинака", противотанковых ракет и различных видов боеприпасов", - пишет газета.

MArG оснащен 155-мм пушкой 39 калибра и четырехколесной тягой.

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