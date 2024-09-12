Армения заинтересована в покупке у Индии дополнительной партии артустановок ATAGS

Армения заинтересована в приобретении дополнительного количества артиллерийских установок ATAGS калибра 155 мм у Индии.

Армения заинтересована в приобретении дополнительного количества артиллерийских установок ATAGS калибра 155 мм у Индии.

Как передает Report, об этом SputnikАрмения сообщил гендиректор Института оборонных исследований и анализа (Индия) Суджан Чиной.

"ATAGS очень маневренные установки, произведенные в Индии, которые пользуется большим успехом. Армянская сторона приобрела полдюжины таких установок и осталась довольна покупкой", - сказал он.

По его словам, Дели уже импортировал в Ереван радиолокационные комплексы Swathi, стоимость контракта составила 40 млн долларов. По его оценке, индийские РСЗО - одни из лучших в мире и пользуются большим спросом.

Чиной отметил, что Армения проявила интерес и к многоствольным ракетным установкам Pinaka на сумму около 250 млн долларов.

Ранее СМИ сообщали о том, что усовершенствованные буксируемые артиллерийские системы (ATAGS) на сумму 155 млн долларов Ереван заказал у Дели еще в 2022 году. Первая партия из шести 155-мм буксируемых гаубиц была поставлена в августе 2023 года.

Напомним, что в 2024 году Армения и Индия по итогам переговоров между оборонными ведомствами подписали План сотрудничества на 2024-2025 годы. Данная встреча стала "первой официальной консультационной встречей" между оборонными ведомствами двух стран.

В ходе встречи обсуждалось текущее сотрудничество между Арменией и Индией в области военных технологий и подготовки кадров, перспективы его развития. Было также принято решение о создании совместной рабочей группы.