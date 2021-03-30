Армения заблокировала принятие бюджета ОБСЕ

Армения заблокировала процесс принятия бюджета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине

Армения заблокировала процесс принятия бюджета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине, сообщает Report со ссылкой на Caliber.az .

Подобными действиями официальный Ереван наносит чувствительный удар по престижу и функциональности всей организации.

Специальная Мониторинговая Миссия в Украине является очень важной «историей успеха» для ОБСЕ. Бюджет миссии составляет 100 миллионов евро, к ее деятельности привлечено более 1 000 сотрудников. Однако мандат миссии истекает 31 марта, и если до тех пор не будет принято решение о его продлении, то деятельность миссии будет автоматически завершена.

Подобное деструктивное поведение официального Еревана в ОБСЕ демонстрирует не только его враждебный настрой против Киева, но также приводит к параличу деятельность всей организации. Логично, что данный шаг Армении вызывает серьезное недовольство Запада. Отметим, что в последнее время деятельность МИД Армении и его все более агрессивные заявления в адрес Азербайджана, создают ощущение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не контролирует свое внешнеполитическое ведомство. Действует ли МИД Армении столь деструктивным образом самостоятельно, или же он находится под внешним управлением – вопрос открытый.