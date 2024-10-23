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Армения выступила за продление мандата наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном

Армения выступила за продление мандата наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном Армения выступает за продление мандата гражданской миссии ЕС, которая наблюдает за ситуацией на границе с Азербайджаном.
В регионе
23 октября 2024 г. 19:49
Армения выступила за продление мандата наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном

Армения выступает за продление мандата гражданской миссии ЕС, которая наблюдает за ситуацией на границе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Насколько мне известно, ЕС рассматривает возможность продления мандата миссии... Мы считаем необходимым присутствие миссии наблюдателей ЕС", - заявил он.

Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 11 декабря 2023 года заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли решение довести число наблюдателей ЕС в Армении с 138 до 209. По словам еврочиновника, расширение миссии станет средством повышения стабильности армяно-азербайджанской границы.

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