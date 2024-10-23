Армения выступила за продление мандата наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном

Армения выступает за продление мандата гражданской миссии ЕС, которая наблюдает за ситуацией на границе с Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.
"Насколько мне известно, ЕС рассматривает возможность продления мандата миссии... Мы считаем необходимым присутствие миссии наблюдателей ЕС", - заявил он.
Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 11 декабря 2023 года заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли решение довести число наблюдателей ЕС в Армении с 138 до 209. По словам еврочиновника, расширение миссии станет средством повышения стабильности армяно-азербайджанской границы.