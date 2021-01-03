Армения вынуждена заменить турецкие товары иранскими

Представитель Организации содействия торговле Исламской Республики Иран сообщил, что Армения заменила 2 250 наименований турецких товаров на иранские товары.
Об этом Report передает со ссылкой на агентство Mehr.
"В связи с введенными Турцией санкциями Армения намерена заменить 2 250 товаров, ввозимых из этой страны, на иранские", - сказал чиновник.
Он отметил, что это возможность для иранских производителей.
По словам чиновника, следующим шагом для Армении также станут поставки необходимого сырья из Ирана.