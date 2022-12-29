Армения вводит уголовную ответственность за призывы к отказу от суверенитета страны

Правительство Армении на заседании в четверг приняло проект поправок в Уголовный кодекс, согласно которому криминализируются действия по отказу от суверенитета республики.

Правительство Армении на заседании в четверг приняло проект поправок в Уголовный кодекс, согласно которому криминализируются действия по отказу от суверенитета республики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", на заседании правительства министр юстиции Григор Минасян сообщил, что за действия по отказу от суверенитета предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. А за призывы к отказу от суверенитета предусмотрено наказание от штрафов до лишения свободы сроком до трех лет.

"Если призывы будут осуществлены посредством СМИ или других информационных средств, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет", - отметил Минасян.

Документ направлен на утверждение парламента.