Армения ввела визовый режим с Ираном

Власти Армении из-за угрозы распространения коронавируса вводит временный визовый режим с Ираном. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы решили продлить и ужесточить ограничения по сообщению через армяно-иранскую границу, и введём временный визовый режим с Ираном. Визовый режим начнёт действовать в течение предстоящих пяти дней", - сказал Н.Пашинян на заседании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

Он также заявил, новых случаев выявления коронавируса в Армении нет.

"Изолированы 32 гражданина. Сейчас мы ждём ответы на девять тестов. Новых случаев на данный момент нет", - отметил премьер.

Накануне Н.Пашинян сообщил, что в Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом.