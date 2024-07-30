Армения впервые назначила посла в Саудовскую Аравию

Армения впервые назначила посла в Саудовскую Аравию.

Армения впервые назначила посла в Саудовскую Аравию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

Действующий посол Армении в ОАЭ Карен Григорян будет по совместительству представлять страну и в Саудовской Аравии.

Отметим, что в знак поддержки территориальной целостности Азербайджана Саудовская Аравия не устанавливала дипломатические отношения с Арменией. Протокол об установлении дипотношений между Саудовской Аравией и Арменией был подписан 25 ноября 2023 году в Абу-Даби.