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Армения возобновила добычу золота на Соткском месторождении

Армения возобновила добычу золота на Соткском месторождении На Соткском месторождении золота (граничит с азербайджанским месторождением Зод) возобновлена добыча, теперь уже подземным способом.
В регионе
30 сентября 2024 г. 12:50
Армения возобновила добычу золота на Соткском месторождении

На Соткском месторождении золота (граничит с азербайджанским месторождением Зод) возобновлена добыча, теперь уже подземным способом.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Ованнес Арутюнян на полях конференции Mining Armenia.

На проектную мощность в 400 тыс. тонн в год планируется выйти во второй половине 2025 года. Сейчас он работает с мощностью, эквивалентной 100-150 тыс. тонн в год.

По словам Арутюняна, главной причиной остановки было истощение запасов рудника, расположенных у поверхности земли: оставшиеся запасы залегают так, что выгоднее эксплуатировать его более глубокие слои.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan “Zod” yatağında qızıl hasilatını bərpa edib
Версия на английском языке Armenia resumes gold mining at Sotk deposit

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