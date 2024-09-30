Армения возобновила добычу золота на Соткском месторождении

На Соткском месторождении золота (граничит с азербайджанским месторождением Зод) возобновлена добыча, теперь уже подземным способом.

На Соткском месторождении золота (граничит с азербайджанским месторождением Зод) возобновлена добыча, теперь уже подземным способом.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Ованнес Арутюнян на полях конференции Mining Armenia.

На проектную мощность в 400 тыс. тонн в год планируется выйти во второй половине 2025 года. Сейчас он работает с мощностью, эквивалентной 100-150 тыс. тонн в год.

По словам Арутюняна, главной причиной остановки было истощение запасов рудника, расположенных у поверхности земли: оставшиеся запасы залегают так, что выгоднее эксплуатировать его более глубокие слои.