Армения вошла в тройку самых "аварийных" стран мира

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Грузия, Россия и Армения занимают первые места в рейтинге по количеству погибших в ДТП, передает Report со ссылкой на аналитическую компанию Corestone.

Первой среди всех стран стала Грузия, где на миллион жителей пришлось 163,6 погибших, на втором месте Россия – 160,4 погибших на миллион населения. В Армении на миллион жителей в дорожных авариях пришлось 114,7 погибших.

Тройка стран, в которых была зафиксирована наименьшая смертность, выглядит следующим образом: Норвегия (22,5), Мальта (25,5), Швеция (26,4).

В число наиболее безопасных c этой точки зрения стран также вошли Великобритания (27,7), Швейцария (30,5), Ирландия (35,8), Испания (36,4), Нидерланды (36,7), Япония (38,3) и Израиль (38,4).