Армения вошла в топ-7 самых несчастливых стран

Армения вошла в десятку стран с самым низким индексом счастья.

Армения вошла в десятку стран с самым низким индексом счастья.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательским холдингом "Ромир".

Индекс счастья - это разница между довольными и недовольными жизнью. По этому показателю Армения (+ 20 п.п.) заняла седьмое место, опередив только с конца Ирак (17), Гонконг (11), Афганистан (9) и Гану (2).

Так, в ходе опроса 42% жителей Армении заявили, что они "ни довольны, ни недовольны" своей жизнью, недовольны - 14%, очень недовольны - 5%.

При этом своей жизнью довольны 30% граждан Армении, а очень довольны - 9%.

Отметим, что в топ-5 счастливых стран входят Колумбия (+79), Казахстан (+76), Албания (+74), Малайзия (+73) и Азербайджан (+70).