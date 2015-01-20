Армения во второй раз отчитается в рамках процедуры универсального периодического обзора ситуации с правами человека

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Совет ООН по правам человека проводит второй цикл универсального периодического обзора ситуации с правами человека. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, на нынешней, 21–й сессии Рабочей группы, которая начала работу 19 января и продлится до 30 января, будет обсуждена ситуация с правами человека в таких странах как Кыргызстан, Кирибати, Гвинея, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Испания, Лесото, Кения, Армения, Гвинея - Бисау, Швеция, Гренада, Турция, Гайана и Кувейт.

Представление доклада Армении запланировано на 22 января.

В рамках механизма универсального периодического обзора специально созданная Рабочая группа рассматривает, как государство соблюдает права человека. Анализируются его достижения и неудачи в правозащитной сфере и выносятся рекомендации на этот счет.

В Состав Рабочей группы входят представители всех 47 государств-членов Совета ООН по правам человека.

Механизм обзора открыл новую главу в области защиты прав человека. Решение о его проведении было принято Генеральной Ассамблеей ООН 15 марта 2006 года на основании резолюции, учредившей Совет по правам человека, который заменил одноименную Комиссию.