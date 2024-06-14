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Армения вновь продлила запрет на реэкспорт российского зерна за пределы ЕАЭС

Армения вновь продлила запрет на реэкспорт российского зерна за пределы ЕАЭС Армения продлила на шесть месяцев запрет на экспорт зерновых в страны за пределами ЕАЭС.
В регионе
14 июня 2024 г. 13:57
Армения вновь продлила запрет на реэкспорт российского зерна за пределы ЕАЭС

Армения продлила на шесть месяцев запрет на экспорт зерновых в страны за пределами ЕАЭС.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, постановление об этом было принято на заседании правительства республики.

Запрет распространяется на пшеницу, ячмень, кукурузу, гречневую крупу, а также, помимо зерновых, на семена подсолнечника и подсолнечное масло.

Фактически запрет касается российского зерна, которое Армения, как страна ЕАЭС, получает на более выгодных условиях (на страны ЕАЭС не распространяются запреты на вывоз зерна, которые периодически принимаются в России).

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