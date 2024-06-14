Армения вновь продлила запрет на реэкспорт российского зерна за пределы ЕАЭС

Армения продлила на шесть месяцев запрет на экспорт зерновых в страны за пределами ЕАЭС.

Армения продлила на шесть месяцев запрет на экспорт зерновых в страны за пределами ЕАЭС.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, постановление об этом было принято на заседании правительства республики.

Запрет распространяется на пшеницу, ячмень, кукурузу, гречневую крупу, а также, помимо зерновых, на семена подсолнечника и подсолнечное масло.

Фактически запрет касается российского зерна, которое Армения, как страна ЕАЭС, получает на более выгодных условиях (на страны ЕАЭС не распространяются запреты на вывоз зерна, которые периодически принимаются в России).