О нас

Армения ведет с Индией переговоры о закупке еще 78 единиц артиллерийских систем

Армения ведет с Индией переговоры о закупке еще 78 единиц артиллерийских систем Армения ведет переговоры о закупке 78 единиц буксируемой артиллерийской системы ATAGS.
В регионе
21 ноября 2024 г. 11:23
Армения ведет с Индией переговоры о закупке еще 78 единиц артиллерийских систем

Армения ведет переговоры о закупке 78 единиц буксируемой артиллерийской системы ATAGS.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет издание Indian Defence Research Wing (IDRW).

"Перспективная сделка на 78 дополнительных единиц ATAGS знаменует собой еще одну веху в растущем оборонном сотрудничестве между Арменией и Индией. Ранее Армения закупила установки Pinaka и другое оборонное вооружение", - сказано в статье.

Издание отмечает, что первая партия из шести гаубиц прошла обширные испытания в Армении, в том числе в высокогорной местности и на равнине. Испытания подтвердили точность на больших расстояниях и высокую надежность, что побудило власти Армении рассмотреть возможность закупок в более масштабных объемах.

"Министерство обороны Армении стремится интегрировать пожелания военнослужащих для усовершенствования следующей партии ATAGS. Среди примечательных функций, уже включенных в систему, - интерфейс на армянском языке, что упрощает эксплуатацию оружия", - отмечается в статье.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Hindistandan 78 ədəd artilleriya sistemi almaq istəyir

Другие новости из категории

В Грузии задержали пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников итальянского банка
В Грузии задержали пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников итальянского банка
21 ноября 2024 г. 11:53
Глава МИД России на следующей недели посетит Казахстан
Глава МИД России на следующей недели посетит Казахстан
21 ноября 2024 г. 11:01
В Измире задержаны 11 подозреваемых в связи с вооруженным инцидентом
В Измире задержаны 11 подозреваемых в связи с вооруженным инцидентом
21 ноября 2024 г. 09:45
В Армении обнаружена часть оружия и боеприпасов, похищенных во время 44-дневной войны
ФотоВ Армении обнаружена часть оружия и боеприпасов, похищенных во время 44-дневной войны
21 ноября 2024 г. 05:29
В Турции найден редкий христианский артефакт V века нашей эры
В Турции найден редкий христианский артефакт V века нашей эры
21 ноября 2024 г. 02:19
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
20 ноября 2024 г. 23:52
В Бурятии вынужденно сел самолет Уральских авиалиний из-за дебошира на борту
В Бурятии вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний" из-за дебошира на борту
20 ноября 2024 г. 18:03
Президент Беларуси помиловал 32 осужденных за совершение экстремистских преступлений
Президент Беларуси помиловал 32 осужденных за совершение экстремистских преступлений
20 ноября 2024 г. 17:47
Бывший сотрудник мэрии Еревана выплатит государству 200 тыс. долларов
Бывший сотрудник мэрии Еревана выплатит государству 200 тыс. долларов
20 ноября 2024 г. 17:16
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi