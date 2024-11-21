Армения ведет с Индией переговоры о закупке еще 78 единиц артиллерийских систем

Армения ведет переговоры о закупке 78 единиц буксируемой артиллерийской системы ATAGS.

Армения ведет переговоры о закупке 78 единиц буксируемой артиллерийской системы ATAGS.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет издание Indian Defence Research Wing (IDRW).

"Перспективная сделка на 78 дополнительных единиц ATAGS знаменует собой еще одну веху в растущем оборонном сотрудничестве между Арменией и Индией. Ранее Армения закупила установки Pinaka и другое оборонное вооружение", - сказано в статье.

Издание отмечает, что первая партия из шести гаубиц прошла обширные испытания в Армении, в том числе в высокогорной местности и на равнине. Испытания подтвердили точность на больших расстояниях и высокую надежность, что побудило власти Армении рассмотреть возможность закупок в более масштабных объемах.

"Министерство обороны Армении стремится интегрировать пожелания военнослужащих для усовершенствования следующей партии ATAGS. Среди примечательных функций, уже включенных в систему, - интерфейс на армянском языке, что упрощает эксплуатацию оружия", - отмечается в статье.