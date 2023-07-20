Армения ведет активные строительные работы на КПП у границы с Турцией

Армянская сторона ведет активные строительные работы на КПП "Маргара" на границе с Турцией.

Армянская сторона ведет активные строительные работы на КПП "Маргара" на границе с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом глава Комитета госдоходов (КГД) Армении Рустам Бадасян заявил в беседе с журналистами после заседания правительства в четверг.

"Строительные работы будут завершены в ближайшее время, на данный момент ничего не могу сказать о конкретных сроках", - сказал Бадасян.

Глава КГД также не ответил, откроется ли граница после завершения строительства на армянской стороне. По его словам, это не входит в функцию КГД, задача комитета - обеспечение должных условий таможенного контроля для ТПП.

Напомним, весной 2023 года территория КПП в селе Маргара передана в ведение комитета. В конце мая он заключил договор с ООО "Арбак и сыновья" по подготовке проектно-сметных работ с целью строительства таможенного пункта "Маргара" на границе с Турцией. Согласно проекту, планируется построить одноэтажный зал для обслуживания, два павильона для оформления грузов, два павильона для отдыха дежурной смены, одноэтажный корпус таможенного досмотра, автостоянки, площадки, внутренние дороги, два контрольно-пропускных пункта и одноэтажный склад.