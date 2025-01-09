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Армения в январе направит России предложение по вещанию российских телеканалов

Армения в январе направит России предложение по вещанию российских телеканалов Армения в январе этого года еще раз направит РФ свои предложения по поводу вещания российских телеканалов в общественном мультиплексе республики.
В регионе
9 января 2025 г. 16:04
Армения в январе направит России предложение по вещанию российских телеканалов

Армения в январе этого года еще раз направит РФ свои предложения по поводу вещания российских телеканалов в общественном мультиплексе республики.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции министр высоких технологий Мхитар Айрапетян.

Он сообщил, что срок действия соглашения истекает в 2027 году. Исходя из этого, армянская сторона на ближайшие несколько лет предлагает пересмотреть ряд пунктов, которые считает проблемными, и которые породили "конкретные проблемы на земле".

Министр не может сказать, что будет после того, как армянская сторона в третий раз направит свои предложения, он надеется, что эти предложения будут обсуждены, и в результате в соглашение будут внесены изменения.

Отметим, еще в марте 2024 года в комиссии по телевидению и радиовещанию Армении сообщили о блокировке в общественном мультиплексе трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телерадиокомитет утверждал, что решение было принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако никаких конкретных примеров не привел.

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