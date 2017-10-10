Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Армения в тройке стран, которым Россия оказала наибольшую финансовую помощь.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом отмечается в опубликованном в "Ведомостях" отчете сотрудников ИПЭИ РАНХиГС Юрия Зайцева и Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александа Кнобеля.

Согласно отчету, в прошлом году Россия оказала Кыргызстану финансовую помощь в размере 323 млн долларов, Армении - 37,3 млн долларов, а Таджикистану - 21,7 млн долларов.