Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги

14 декабря в Брюсселе во время совместной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном широко обсуждался вопрос открытия коммун

14 декабря в Брюсселе во время совместной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном широко обсуждался вопрос открытия коммуникационных и транспортных линий между двумя странами.

Как передает Report, армянская сторона подтвердила свое обязательство, связанное с прокладкой железнодорожной линии через ее территорию.

Отмечено, что Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги. Была достигнута договоренность об обеспечении вопросов таможенного и пограничного контроля здесь на основе принципа взаимности.