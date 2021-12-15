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Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги

Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги 14 декабря в Брюсселе во время совместной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном широко обсуждался вопрос открытия коммун
В регионе
15 декабря 2021 г. 03:54
Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги

14 декабря в Брюсселе во время совместной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном широко обсуждался вопрос открытия коммуникационных и транспортных линий между двумя странами.

Как передает Report, армянская сторона подтвердила свое обязательство, связанное с прокладкой железнодорожной линии через ее территорию.

Отмечено, что Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги. Была достигнута договоренность об обеспечении вопросов таможенного и пограничного контроля здесь на основе принципа взаимности.

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Версия на азербайджанском языке Brüssel görüşündə Ermənistan dəmir yolunun çəkilişinə tezliklə start verəcəyi ilə bağlı öhdəlik götürüb

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