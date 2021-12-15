14 декабря в Брюсселе во время совместной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном широко обсуждался вопрос открытия коммуникационных и транспортных линий между двумя странами.
Отмечено, что Армения в скором времени приступит к прокладке железной дороги. Была достигнута договоренность об обеспечении вопросов таможенного и пограничного контроля здесь на основе принципа взаимности.