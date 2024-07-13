Армения в сентябре назначит Арсеняна новым послом в России

Депутата от правящей партии "Гражданский договор" Гургена Арсеняна назначат послом Армении в России в сентябре.

Депутата от правящей партии "Гражданский договор" Гургена Арсеняна назначат послом Армении в России в сентябре.

Как передает Report, об этом пишет "Жоховурд" со ссылкой на источник в партии.

По данным газеты, российская сторона подтвердила согласие еще в мае, теперь очередь за Арменией.



"Внеочередное заседание весенней сессии парламента 12 июля было последним для Арсеняна, так как он сложит депутатский мандат", – отмечает издание.

Согласно закону Армении "О дипломатической службе", посла назначает и отзывает президент страны по предложению премьера страны.