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Армения в сентябре назначит Арсеняна новым послом в России

Армения в сентябре назначит Арсеняна новым послом в России Депутата от правящей партии "Гражданский договор" Гургена Арсеняна назначат послом Армении в России в сентябре.
В регионе
13 июля 2024 г. 13:02
Армения в сентябре назначит Арсеняна новым послом в России

Депутата от правящей партии "Гражданский договор" Гургена Арсеняна назначат послом Армении в России в сентябре.

Как передает Report, об этом пишет "Жоховурд" со ссылкой на источник в партии.

По данным газеты, российская сторона подтвердила согласие еще в мае, теперь очередь за Арменией.

"Внеочередное заседание весенней сессии парламента 12 июля было последним для Арсеняна, так как он сложит депутатский мандат", – отмечает издание.

Согласно закону Армении "О дипломатической службе", посла назначает и отзывает президент страны по предложению премьера страны.

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Версия на английском языке Armenia to appoint Arsenyan as new ambassador to Russia in September
Версия на азербайджанском языке Ermənistan sentyabrda Rusiyaya yeni səfir təyin edəcək

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