Армения в плачевном состоянии: Каждый четвертый житель живет в бедности

В апреле 2025 года в Армении зафиксирован резкий рост цен на овощи и фрукты.

В апреле 2025 года в Армении зафиксирован резкий рост цен на овощи и фрукты.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил экономический эксперт Сурен Парсян.

По его словам, согласно официальной статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на овощи выросли на 17,9%, а на фрукты — на 7,9%. В сравнении с мартом текущего года картофель подорожал на 47%, огурцы — на 16,6%, яблоки — на 16,4%, клубника — на 23,7%.

Эксперт подчеркнул, что подорожание овощей и фруктов усугубляет социальное положение населения:

"Согласно официальным данным, каждый четвёртый житель Армении живёт в бедности и тратит основную часть доходов на продукты питания. С учетом роста цен, уровень бедности будет только расти. Главная причина этой ситуации — провальная аграрная политика".