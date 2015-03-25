​ASALA: Мир вновь может стать свидетелем убийств турецких дипломатов

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ ASALA продолжает свое существование, однако на этом этапе компонент вооруженной борьбы пока не применяется.

Как сообщает Report со ссылкой на ArmToday, об этом заявил член ASALA, участник операции "Ван" Вазген Сислян на пресс-конференции.

По его словам, основной целью организации является возвращение "оккупированных Турцией исконных армянских земель и восстановление территории Армении".

В.Сислян отметил, что пока цель не достигнута, ASALA будет продолжать свою деятельность.

Вместе с тем, член ASALA подчеркнул, что международные политические процессы последних лет могут привести к тому, что мир вновь станет свидетелем захвата посольств Турции и убийств турецких дипломатов.

Напомним, что 24 сентября 1981 года члены террористической группировки АСАЛА в рамках операции "Ван" захватили турецкое консульство в Париже, удерживая в течение 15 часов в заложниках 56 человек и убив одного.

В период 1970-1990-х годов АСАЛА провели ряд террористических актов против турецких дипломатов, в результате которых погибли и ранены более сотни рядовых граждан различных национальностей.