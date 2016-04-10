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    Армения потребовала прекращения поставок израильского оружия Азербайджану

    Посол Армении в Израиле заявил официальный протест МИДу еврейского государства

    Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Посол Армении в Египте и Израиле Армен Мелконян прибыл в конце прошлой недели в Иерусалим, чтобы передать ноту протеста израильскому МИД.

    Как передает Report, об этом сообщает газета "Haaretz".

    В документе, который получил глава отдела "Евразия" Дан Ориян, содержится требование прекратить поставки вооружений в Азербайджан.

    В частности, в документе, о котором изданию рассказал высокопоставленный источник в МИД, отмечается использование азербайджанской стороной беспилотника Harop, созданного израильской компанией IAI.

    "Haaretz" отмечает, что Мелконян отказался сообщать изданию о содержании его бесед с израильскими дипломатами. Вместе с тем, он не опроверг детали, указанные в сообщении газеты. В пресс-службе МИД Израиля отказались комментировать эту информацию.

    В 2012 году Israel Aircraft Industries (IAI) и Баку подписали крупный контракт о поставках дронов-камикадзе Harop азербайджанской стороне. 

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