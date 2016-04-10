Армения потребовала прекращения поставок израильского оружия Азербайджану

Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Посол Армении в Египте и Израиле Армен Мелконян прибыл в конце прошлой недели в Иерусалим, чтобы передать ноту протеста израильскому МИД.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Haaretz".

В документе, который получил глава отдела "Евразия" Дан Ориян, содержится требование прекратить поставки вооружений в Азербайджан.

В частности, в документе, о котором изданию рассказал высокопоставленный источник в МИД, отмечается использование азербайджанской стороной беспилотника Harop, созданного израильской компанией IAI.

"Haaretz" отмечает, что Мелконян отказался сообщать изданию о содержании его бесед с израильскими дипломатами. Вместе с тем, он не опроверг детали, указанные в сообщении газеты. В пресс-службе МИД Израиля отказались комментировать эту информацию.

В 2012 году Israel Aircraft Industries (IAI) и Баку подписали крупный контракт о поставках дронов-камикадзе Harop азербайджанской стороне.