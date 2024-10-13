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Армения столкнулась с дефицитом пшеницы

Армения столкнулась с дефицитом пшеницы Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян призвал население переходить на рис вместо пшеницы, чтобы избежать дефицита стратегических товаров.
В регионе
13 октября 2024 г. 02:52
Армения столкнулась с дефицитом пшеницы

Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян призвал население переходить на рис вместо пшеницы, чтобы избежать дефицита стратегических товаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Свое предложение Григорян аргументировал тем, что Армении необходимо улучшить качество своей продовольственной безопасности, приспособиться к "новой реальности" и перестать зависеть от единственного стратегического товара.

"Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара", - заявил Григорян.

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