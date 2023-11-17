Армения станет полноправным членом МУС с февраля 2024 года

Армения станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля 2024 года.

Армения станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении МУС.

"Армения станет 124-м государством-участником и 19-й страной из восточноевропейской группы", - говорится в документе.

Ранее в ООН состоялась церемония передачи оригинала ратификации на хранение в отдел международных договоров ООН. Передача оригинала завершила процесс присоединения Армении к Международному уголовному суду.

Кроме того, в МУС отметили, что армянская сторона передала документы, подтверждающие, что Ереван задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года.