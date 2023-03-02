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Пашинян: Армения скоро подпишет договор, регулирующий деятельность гражданской миссии ЕС

Пашинян: Армения скоро подпишет договор, регулирующий деятельность гражданской миссии ЕС Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подписание договора, регулирующего деятельность гражданской мониторинговой миссии ЕС в этой стране.
В регионе
2 марта 2023 г. 19:57
Пашинян: Армения скоро подпишет договор, регулирующий деятельность гражданской миссии ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подписание договора, регулирующего деятельность гражданской мониторинговой миссии ЕС в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом он заявил на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции.

"В настоящее время вопросы, связанные с гражданской миссии ЕС в Армении, регулируются взаимными официальными письмами. Но у нас есть договоренность, что в будущем должен быть обсужден и подписан договор, регулирующий ее деятельность", - сказал Пашинян.

Что касается сроков, премьер отметил, что все зависит от того, когда будет достигнуто согласие вокруг уже сформулированных и достигнутых договоренностей.

20 февраля в Армении разместилась новая гражданская миссия ЕС в составе из 100 человек с двухлетним мандатом.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Tezliklə Aİ-nin mülki missiyasının fəaliyyətini tənzimləyəcək saziş imzalayacağıq”

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