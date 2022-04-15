Армения расплачивается за российский газ в рублях

Армения осуществляет платежи за российский газ в рублях. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил министр экономики республики Ваган Керобян.

Армения осуществляет платежи за российский газ в рублях. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил министр экономики республики Ваган Керобян.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - сказал он.

Министр также отметил, что ценообразование происходит в долларах, однако оплата проводится в рублях.

"Действительно, контракт "Газпрома" на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется", - подтвердил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.