Армения проведет совместные с США учения на своей территории

Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило Минобороны страны.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении ведомства отмечено, что цель учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира".