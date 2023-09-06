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Армения проведет совместные с США учения на своей территории

Армения проведет совместные с США учения на своей территории Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.
В регионе
6 сентября 2023 г. 09:54
Армения проведет совместные с США учения на своей территории

Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило Минобороны страны.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении ведомства отмечено, что цель учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира".

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Версия на английском языке Armenia to hold joint exercises with US on its territory
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ABŞ-la birgə təlimlər keçirəcək

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