Армения продлила режим ЧП на месяц из-за коронавируса

Режим чрезвычайного положения в Армении был введен 16 марта

Режим чрезвычайного положения был продлен в Армении до 12 августа. Постановление об этом было принято на заседании правительства.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, в обосновании правительства, решение было принято исходя из эпидемиологической обстановки. Число случаев заболевания не снижается: в день заражается по нескольку сотен человек.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян, сообщая о намерении продлить режим ЧП, заявил, что на фоне темпов распространения коронавируса иначе невозможно поступить. "К сожалению, нет гарантий, что в какой-то момент X у нас не будет 800-900-1 000 случаев. Единственная гарантия – наше индивидуальное поведение. Чтобы каждый поверил, что он может повлиять на общую ситуацию", - отметил премьер.

Кроме того, было внесено изменение в режим чрезвычайного положения. Если Минздрав или Госинспекция здравоохранения дают указания о самоизоляции, они должны их подтвердить письменно в течение суток, если этого потребует изолируемый.

Отметим, по состоянию на 12 июля, зафиксировано 31 969 случаев, и которых 19 633 – выздоровевшие, 565 – скончались от вируса.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Армении был введен 16 марта. С 18 мая в республике заработал общественный транспорт, открылись также торговые центры, моллы, полностью отменен запрет на работу объектов общепита, которым до этого разрешалось работать только на открытом воздухе.





