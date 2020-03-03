Армения продлила ограничение на авиасообщение с Ираном

Армения из-за угрозы распространения коронавируса приняла решение продлить ограничение на сухопутное и авиасообщение с Ираном до 24 марта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского правительства.

Напомним, что 24 февраля Армения приняла решение о двухнедельном ограничении авиасообщения с Ираном и приостановке сухопутного сообщения с Исламской республикой из-за угрозы распространения коронавируса на тот же срок.

2 марта власти Армении ввели временный визовый режим с Ираном.