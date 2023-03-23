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Армения привлечет кредит ВБ для финансирования дефицита бюджета

Армения привлечет кредит ВБ для финансирования дефицита бюджета Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Международным банком реконструкции и развития по привлечению кредита в размере 92,3 миллиона евро для финансирования дефицита бюджета 2023 года.
В регионе
23 марта 2023 г. 13:40
Армения привлечет кредит ВБ для финансирования дефицита бюджета

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Международным банком реконструкции и развития по привлечению кредита в размере 92,3 миллиона евро для финансирования дефицита бюджета 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, кредит предоставляется сроком на 19 лет с пятилетним льготным периодом по фиксированной процентной ставке (6-месячный EURIBOR) плюс плавающий спред (обновляется Банком ежеквартально).

Погашение основной суммы будет осуществляться с 15 июня 2028 года по 15 июня 2041 года равными долями (3,57% от суммы кредита), а последнее погашение - 15 декабря 2041 года (3,61%).

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