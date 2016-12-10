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    Армения присоединилась к соглашению о создании межгосударственной группы Оборонные системы

    ​Армения присоединилась к соглашению о создании межгосударственной группы «Оборонные системы»

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Армения подписала соглашение о присоединении к соглашению России и Беларуси от 11 февраля 2000 г о создании межгосударственной финансово-промышленной группы «Оборонные системы».

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в связи с присоединением Армении в соглашение внесены некоторые изменения. 

    Основной целью документов является более эффективное использование потенциала, содействие развитию продукции оборонного и двойного назначения, ее модернизации, укрепление оборонного потенциала.

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