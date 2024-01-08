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Армения приостановила паромные перевозки через Поти

Армения приостановила паромные перевозки через Поти Армения приостановила паромные перевозки через грузинский Поти в российский порт Кавказ из-за того, что данное направление является нерентабельным.
В регионе
8 января 2024 г. 20:22
Армения приостановила паромные перевозки через Поти

Армения приостановила паромные перевозки через грузинский Поти в российский порт Кавказ из-за того, что данное направление является нерентабельным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Да, паром работал несколько месяцев. По нашей оценке, он не вызвал достаточного интереса у экспортеров и импортеров, компании не использовали этот паром таким образом, чтобы мы продолжали эксплуатировать этот маршрут", - заявил он.

Ранее Керобян заявлял, что паромные перевозки грузов из Поти в порт Кавказ позволят подключить армянскую железнодорожную систему к инфраструктуре стран Евразийского экономического союза. Министр также утверждал, что паромные перевозки позволят повысить конкурентоспособность армянской экономики, а также улучшить транспортную связанность не только с Россией, но с Беларусью и Казахстаном.

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