Армения приостановила паромные перевозки через Поти

Армения приостановила паромные перевозки через грузинский Поти в российский порт Кавказ из-за того, что данное направление является нерентабельным.

Армения приостановила паромные перевозки через грузинский Поти в российский порт Кавказ из-за того, что данное направление является нерентабельным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Да, паром работал несколько месяцев. По нашей оценке, он не вызвал достаточного интереса у экспортеров и импортеров, компании не использовали этот паром таким образом, чтобы мы продолжали эксплуатировать этот маршрут", - заявил он.

Ранее Керобян заявлял, что паромные перевозки грузов из Поти в порт Кавказ позволят подключить армянскую железнодорожную систему к инфраструктуре стран Евразийского экономического союза. Министр также утверждал, что паромные перевозки позволят повысить конкурентоспособность армянской экономики, а также улучшить транспортную связанность не только с Россией, но с Беларусью и Казахстаном.