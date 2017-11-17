 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армения приобрела у России крупную партию ЗРК Игла и Игла-Супер

    ЗРК Игла-С лучшая в своем классе по параметрам дальности полета ракеты и способна поражать даже малые дроны

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ За последний год Армения приобрела у России крупную партию ЗРК "Игла" и "Игла-Супер", сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Подразделения ПВО ВВС Армении пополнились современной техникой, в частности, крупной партией ЗРК "Игла" и "Игла-Супер", что позволяет поддерживать высокую плотность огня и создает систему противодействия вертолетам", - заявил заместитель начальника войск ПВО ВВС Армении полковник Артур Погосян.

    По его словам, ЗРК "Игла-С" лучшая в своем классе по параметрам дальности полета ракеты и способна поражать даже малые дроны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi