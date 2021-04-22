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Армения превзошла порог установленного долга в ВВП страны

Армения превзошла порог установленного долга в ВВП страны Правительственный долг в ВВП Армении достиг показателя в 63,5% против 60%, установленных в рамках налогово-бюджетных правил
В регионе
22 апреля 2021 г. 16:15

Правительственный долг в ВВП республики достиг показателя в 63,5% против 60%, установленных в рамках налогово-бюджетных правил.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, представивший отчет о выполнении госбюджета 2020 года.

Как подчеркнул глава Минфина, в 2020 году дефицит государственного бюджета превысил запланированный уровень в 2,3% в ВВП страны или на 161 млрд драмов, достигнув 334 млрд драмов или 5.5% ВВП.

При этом, как подчеркнул Джанджугазян, доходы государственной казны составили 1 трл 560 млрд 655 млн драмов, расходы – 1 трл 894 млрд 647 млн драмов.

Дефицит оказался на уровне 333 млн 991 тыс драмов.

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