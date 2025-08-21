Армения потратит порядка $3,3 млн на защиту от иска ЭСА в Стокгольмском арбитраже

Правительство Армении выделит $3,25 млн аппарату премьер-министра страны для защиты от иска владельцев ЗАО "Электрических сетей Армении" (ЭСА) в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в правительстве.

Отмечается, что для обеспечения эффективной защиты интересов страны необходимо безотлагательно привлечь опытного юридического консультанта, по этой причине принято решение привлечь американскую юридическую компанию Arnold & Porter.

Критериями выбора юридической фирмы были: опыт работы в международных инвестиционных арбитражных делах, особенно в сфере энергетики, конкурентоспособность стоимости предлагаемых услуг и отсутствие конфликта интересов.

Во второй половине текущего года будет выделена сумма, эквивалентная $1 093 750 (включая налоги) для обеспечения оплаты фактически оказанных услуг.

Ранее сообщалось, что 11 августа 2025 года находящийся в СИЗО президент группы компаний "Ташир", бизнесмен Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против правительства Армении с целью привлечения их к ответственности по делу о лишении их прав на владение ЭСА.

22 июля арбитраж при Стокгольмской торговой палате обязал правительство Армении воздержаться от применения новых положений законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от дальнейших шагов по конфискации активов компании.