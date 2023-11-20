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Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки документ о помощи стране

Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки документ о помощи стране Армения попросила партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять с повестки документ о помощи стране.
В регионе
20 ноября 2023 г. 13:09
Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки документ о помощи стране

Армения попросила партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять с повестки документ о помощи стране.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов 20 ноября на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.

22 ноября в Минске состоятся заседания советов министров обороны, иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. На 23 ноября запланировано проведение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ноябре 2022 года на саммите ОДКБ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Тогдашний генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась после заседания пояснил журналистам, что документ в целом согласован, определен комплекс мер по оказанию помощи Армении. Но по ряду позиций проект решения нуждался в доработке.

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