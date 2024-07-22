Армения получит 10 млн евро из Европейского фонда мира

ЕС предоставит Армении 10 млн евро из Европейского фонда мира.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, цель помощи - повышение материально-технических возможностей ВС Армении и содействие улучшению защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
Согласно решению, поддержка обеспечит полноценный палаточный лагерь для подразделения размером с батальон.
Европейский фонд мира был создан в 2021 году в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Фонд позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала третьих стран, а также региональных и международных организаций, связанных с военными и оборонными вопросами.