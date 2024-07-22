Армения получит 10 млн евро из Европейского фонда мира

ЕС предоставит Армении 10 млн евро из Европейского фонда мира.

ЕС предоставит Армении 10 млн евро из Европейского фонда мира.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, цель помощи - повышение материально-технических возможностей ВС Армении и содействие улучшению защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

Согласно решению, поддержка обеспечит полноценный палаточный лагерь для подразделения размером с батальон.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Фонд позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала третьих стран, а также региональных и международных организаций, связанных с военными и оборонными вопросами.