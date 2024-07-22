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Армения получит 10 млн евро из Европейского фонда мира

Армения получит 10 млн евро из Европейского фонда мира ЕС предоставит Армении 10 млн евро из Европейского фонда мира.
В регионе
22 июля 2024 г. 13:28
Армения получит 10 млн евро из Европейского фонда мира

ЕС предоставит Армении 10 млн евро из Европейского фонда мира.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, цель помощи - повышение материально-технических возможностей ВС Армении и содействие улучшению защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

Согласно решению, поддержка обеспечит полноценный палаточный лагерь для подразделения размером с батальон.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Фонд позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала третьих стран, а также региональных и международных организаций, связанных с военными и оборонными вопросами.

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Версия на английском языке Armenia receives significant boost from European peace facility

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