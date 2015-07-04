Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Армения получила от России кредит в 200 млн. долларов на покупку оружия и модернизацию её вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на "Радио Свобода", министр обороны Армении Ара Назарян объявил парламенту в четверг 2 июля, что вооруженные силы получат новые вооружения, которые окажут существенное влияние на баланс сил в регионе.

Парламентарии ратифицировали кредитное соглашение с Россией, подписанное в Ереване на прошлой неделе.

Кредит со сроком погашения в 13 лет имеет трехлетний льготный период и годовую процентную ставку 3-процента. Деньги будут потрачены на покупку российского оружия со скидкой в 2015-2017 годах.