​Армения подписала техническое приложение ТРАСЕКА

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Ереване состоялась встреча министра транспорта и связи Армении Гагика Бегларяна с генеральным секретарем межправительственной комиссии ТРАСЕКА Мирчой Чиопрагой, в ходе которой было подписано техническое приложение ТРАСЕКА.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства транспорта и связи Армении.

Мирча Чиопрага поблагодарил армянскую сторону за теплый прием и в своей речи подчеркнул важность сотрудничества ТРАСЕКА с Арменией.

"Мы высоко ценим усилия министерства транспорта и связи Армении в вопросе реализации проектов ТРАСЕКА. Можете быть уверены, что наша компания сделает все возможное для активизации транспортных перевозок из Европы в Азию, чтобы Армения, как транзитная страна, смогла воспользоваться этой возможностью", - сказал он.

В ходе встречи Гагик Бегларян подписал составляющую часть Основного договора "О международном транспорте для развития коридора Европа-Кавказ-Азия", а также техническое приложение "Об основном принципе эксплуатации железнодорожных паромов в Черном и Каспийском морях".

Программа ТРАСЕКА "Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия" осуществляется Евросоюзом с 1993 года. В программу включены 13 стран из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, включая Азербайджан.