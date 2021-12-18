Армения планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги, ведущей в Азербайджан

Правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

Правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"По предварительным оценкам экспертов, индикативная стоимость восстановления отрезков железнодорожных путей, проходящих по территории Армении, составит порядка 200 млн долларов. Длина отрезка (по территории Армении ) в совокупности составит около 45 км, а общая длина пути - около 340 км", - отметил он.