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Армения планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги, ведущей в Азербайджан

Армения планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги, ведущей в Азербайджан Правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.
В регионе
18 декабря 2021 г. 15:50
Армения планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги, ведущей в Азербайджан

Правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"По предварительным оценкам экспертов, индикативная стоимость восстановления отрезков железнодорожных путей, проходящих по территории Армении, составит порядка 200 млн долларов. Длина отрезка (по территории Армении ) в совокупности составит около 45 км, а общая длина пути - около 340 км", - отметил он.

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